Tragedia di Pasquetta, Lorenzo Perlangeri muore nel sonno

Nessuno si aspettava un epilogo così drammatico in quell’immobile gestito dall’associazione Viale K e quella tragedia a Pasquetta: Lorenzo Perlangeri muore nel sonno ed il 29enne è stato trovato esanime in un appartamento di via Mambro a Ferrara. Da quanto si apprende in queste ore il giovane è stato rinvenuto senza vita nel suo letto dal compagno di stanza che ha dato l’allarme ma purtroppo invano. I media raccontano che in ordine alle cause del decesso sono stati “avviati alcuni approfondimenti”.

Lorenzo Perlangeri muore nel sonno

Sul posto assieme ai soccorritori è arrivata la Polizia di Stato, questo dopo che i sanitari del 118 avevano provato manovre di rianimazione. Gli inquirenti hanno escluso la morte violenta. Morte che invece sarebbe sopravvenuta per cause naturali, forse per un malore che non ha lasciato scampo al giovane. Gli accertamenti medico legali e gli esami tanatologici sulla salma che la magistratura potrebbe disporre già nelle prossime ore dovrebbero far luce sul caso.

Originario di Copertino, nel Leccese

La vittima del malore era originario di Copertino, in provincia di Lecce ma viveva a Ferrara dall’età di 17 anni. Domenico Bedin di Viale K ha detto: “Non sappiamo darci una spiegazione. Siamo rimasti sconvolti, ormai lo conoscevamo da tanto tempo. Lorenzo conduceva una vita molto tranquilla, lo avevamo sempre assistito con inserimenti lavorativi, tirocini e attività di formazione”.