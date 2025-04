Tragedia in cantiere: operaio muore colpito da un profilato in ferro

Un operaio di 65 anni perde la vita in un incidente sul lavoro in Sicilia

Un tragico incidente sul lavoro

Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Adrano, in provincia di Catania, dove un operaio edile di 65 anni ha perso la vita in un cantiere situato lungo la strada Adrano-Bronte, precisamente in contrada Passo Zingaro. La vittima, padre di due figli, è stata colpita alla testa da un profilato in ferro, che è precipitato da un camion.

Le circostanze che hanno portato a questo tragico evento sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Le indagini in corso

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. I carabinieri della compagnia di Paternò sono stati chiamati a condurre le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Le prime ricostruzioni indicano che il profilato in ferro potrebbe essere caduto a causa di un errore durante le operazioni di carico o scarico del materiale, ma sarà necessario un approfondimento per stabilire le responsabilità.

La sicurezza nei cantieri edili

Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri edili, un tema di fondamentale importanza che spesso viene trascurato. Gli incidenti sul lavoro, purtroppo, sono all’ordine del giorno e mettono in evidenza la necessità di implementare misure di sicurezza più rigorose. È essenziale che le aziende edili rispettino le normative vigenti e forniscano adeguata formazione ai propri dipendenti per prevenire simili tragedie. La vita degli operai deve essere tutelata, e ogni incidente deve servire come monito per migliorare le condizioni di lavoro.