Tragedia in spiaggia a Pinarella di Cervia: donna travolta da ruspa

Un tragico incidente in spiaggia

Una giornata di sole si è trasformata in un incubo a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate, dove una donna è stata tragicamente travolta e uccisa da una ruspa. L’incidente è avvenuto mentre il mezzo pesante era impegnato nella pulizia dell’arenile in vista della stagione balneare. La vittima, che si trovava sul bagnasciuga a prendere il sole, è stata investita davanti agli occhi di numerosi bagnanti, lasciando la comunità locale sotto shock.

Interventi e soccorsi

Immediato è stato l’intervento della capitaneria di Porto, dei carabinieri e della polizia locale, oltre al personale del 118. Purtroppo, per la donna non c’era più nulla da fare. Le autorità sono ora impegnate in accertamenti per identificare la vittima e ricostruire la dinamica dell’incidente. L’allerta è stata lanciata da un bagnino della vicina torretta, che ha assistito alla scena drammatica.

Indagini in corso

Il conducente della ruspa, visibilmente scosso, è sceso dal mezzo per comprendere la gravità della situazione e ha iniziato a urlare e correre, probabilmente in preda a un forte stato di shock. Le forze dell’ordine hanno già identificato l’uomo e stanno procedendo con gli accertamenti di rito per valutare le sue condizioni psicologiche al momento dell’incidente. Inoltre, verranno effettuate verifiche sul mezzo per capire come sia potuto accadere un simile tragico evento, sia riguardo alla visibilità della donna sia per le eventuali mancanze di segnalazione.