Tragedia a Mileto: uccide la moglie in casa, poi si suicida. Chi sono i coniugi

Con alcuni colpi di arma da fuoco, un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie, di anni 55, poi si è tolto la vita. A dare l’allarme il fratello dell’uomo. Secondo quando si apprende, la coppia era in fase di separazione. Il femminicidio-suicidio è avvenuto all’interno dell’abitazione del 63enne. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare la morte dei coniugi, e i carabinieri, impegnati ora nelle indagini.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, 23 gennaio 2026, a Mileto (Vibo Valentia), dove un uomo di 63 anni, Pasquale Calzone, ha prima ucciso la moglie, Assunta Currà, a colpi di pistola, poi si è tolto la vita. La coppia, secondo quanto si apprende, si stava separando e, l’omicidio-suicidio, sarebbe avvenuto al culmine di una lite. L’arma utilizzata da Calzone risulterebbe essere detenuta regolarmente dall’uomo.