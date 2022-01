Tragedia nel Reggiano, morti due bambini in un incendio

Tragedia in una abitazione di via Matteotti nella cittadina del Reggiano: nell'incendio serale dell'immobile sono morti due bambini di 7 ed 8 anni

Tragedia serale nel Reggiano, nella cittadina di Fabbrico, dove in un incendio sono morti due bambini di 8 e 7 anni, fratello e sorella. Secondo quanto riportato dai media locali le fiamme si sono sviluppate all’improvviso all’interno di una abitazione situata nel centro del paese, in via Matteotti, poco prima delle 22.00.

Due bambini morti in un incendio, l’allarme telefonico della madre ai soccorritori

A chiamare i soccorsi, secondo il centralino del 115, una donna, molto probabilmente la madre delle due piccole vittime. E mentre le fiamme si sviluppavano in particolare dal lato dell’abitazione che affacciava in strada i soccorritori sono arrivati in forze, con autoscale dei vigili del fuoco ed unità del 118.

L’arrivo dei Vigili del Fuoco e l’intervento nell’abitazione, nulla da fare per fratellino e sorellina

Le squadre del 115 hanno provveduto a mettere in salvo i due occupanti adulti dell’abitazione, intossicati dal fumo, mentre i colleghi cercavano di raggiungere il punto dove le fiamme avevano attecchito con più vigore. Purtroppo lì c’erano i due figli della coppia di origini pakistane che abitava in casa e per loro non c’è stato nulla da fare. Data la gravità della situazione sul posto è atterrato anche un elisoccorso proveniente dal Bologna.

La disperazione dei genitori quando si sono capiti gli effetti della tragedia è stata immensa e i due sono stati assistiti dal personale del 118.

Forse l’esplosione di una bombola di gas all’origine della tragedia

Sul luogo dell’incendio sono arrivate anche le pattuglie dei Carabinieri della territoriale che hanno verbalizzato le circostanze ed atteso che l’opera del 115 di Luzzara cessasse per incamerare i primi rilievi. Pare che l’incendio sia stato innescato dall’esplosione di un bombola di gas ma per accertare le reali cause del rogo serviranno rilievi più accurati.