Tragedia per Geri Halliwell: il fratello Max è morto improvvisamente

L’ex Spice Girl Geri Halliwell ha subito un terribile e improvviso lutto: suo fratello Max è deceduto a 54 anni dopo che alcuni giorni fa era stato trasportato d’urgenza in ospedale per cause ancora ignote.

L’uomo si trovava in terapia intensiva dopo essere stato vittima di un’improvvisa perdita dei sensi nella sua casa dell’Hertfordshire. Fonti vicine alla cantante hanno fatto sapere che Geri Halliwell sarebbe distrutta per la scomparsa del fratello, a cui da sempre era molto legata.

Max Halliwell era presidente della Heat Pump Association e ricopriva il ruolo di Communications Manager per la Mitsubishi Electric Living Environmental Systems UK.

Geri Halliwell: i messaggi

Sui canali social dell’ex Spice molti fan, amici e colleghi le hanno espresso il loro affetto per questa difficile perdita da lei subìta. Il suo ultimo messaggio, risalente al 16 novembre scorso, era dedicato al compleanno del marito, il dirigente sportivo Christian Horner. I due hanno avuto insieme un bambino, Montague George Hector Horner, nato nel 2017. La cantante era precedentemente diventata madre di Bluebell Madonna nel 2006 (nata dalla sua precedente unione con lo sceneggiatore Sacha Gervasi).

Per il momento Geri Halliwell non ha rotto il silenzio in merito alla prematura scomparsa di suo fratello.

Geri Halliwell e il fratello: i rapporti

Secondo indiscrezioni Geri Halliwell e suo fratello sarebbero stati molto uniti e proprio lui le sarebbe stato accanto nel difficile periodo seguito alla decisione della cantante di abbandonare le Spice Girls. L’uomo era sposato, ma non è noto se avesse figli. Dopo l’addio al celebre gruppo pop che l’ha resa celebre in tutto il mondo, Geri Halliwell ha continuato la sua carriera come solista e si è dedicata all’attività letteraria.

In seguito all’annunciata reunion con le Spice Girls Geri Halliwell ha ammesso per la prima volta di essersi pentita di aver lasciato la band: “Devo dire una cosa che avrei dovuto dire molto tempo fa: mi spiace. Mi spiace di aver lasciato il gruppo. Ero solo una ragazzina viziata. È così bello essere di nuovo insieme alle ragazze che amo”, confessò la celebre cantante britannica, che ha comunque mantenuto buoni rapporti con le altre 3 cantanti.