Emily in Paris è una delle serie tv più apprezzate del catalogo di Netflix ed infatti nei prossimi mesi arriverà per il pubblico la quinta stagione ambientata nella suggestiva città di Venezia. Attualmente si stanno svolgendo le riprese nella città lagunare anche se purtroppo il cast è stato scosso da una terribile vicenda, vediamo cosa è accaduto.

Emily in Paris, stagione 5 ambientata a Venezia

La quinta stagione della popolare serie tv americana è ambientata nella città italiana, già protagonista in questo 2025 del matrimonio di Jeff Bezos patron di Amazon, d’altronde il legame tra Venezia e la moda è indissolubile.

In questa quinta stagione gli occhi saranno puntati sull’evoluzione della carriera lavorativa della protagonista Emily nella capitale francese che come vedremo però si recherà in Italia per motivi lavorativi e non solo.

Morto l’assistente alla regia, l’italiano Diego Borella

Una tragedia ha colpito il cast della serie tv, infatti è stato dichiarato morto Diego Borella, assistente alla regia. L’uomo di 47 anni, originario proprio di Venezia ma con formazione a Roma, Londra e New York è deceduto a causa di un malore.

Il personale sanitario chiamato all’hotel Danieli, dove il cast alloggiava, ha provato tutte le manovre di rianimazione ma purtroppo non vi è stato nulla da fare. Borella, come riportato da Ansa.it, oltre che per il cinema ha lavorato nella letteratura e nelle arti visive.

A seguito della scomparsa dell’uomo le riprese della serie televisiva sono state momentaneamente sospese.