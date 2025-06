Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia sta facendo parlare non solo per la sua esclusività, ma anche per le controversie e le proteste che ha scatenato. L’evento, di grande richiamo mediatico, potrebbe generare un impatto economico senza precedenti per la città, mettendo in moto dinamiche complesse tra turismo, economia e politica locale.

Matrimonio di Jeff Bezos a Venezia: critiche da No Space for Bezos e Greenpeace

Il matrimonio ha suscitato critiche da parte di gruppi come No Space for Bezos. Federica Toninelli, attivista del movimento, ha dichiarato all’agenzia Reuters che l’evento rappresenta un simbolo dello sfruttamento della città da parte di soggetti esterni. Recentemente Greenpeace si è unita alla protesta, schierandosi con No Space for Bezos in piazza San Marco e esponendo uno striscione con la scritta: “Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, puoi pagare più tasse”.

Le controversie sollevate riguardano diversi aspetti, dal sovraffollamento turistico ai presunti legami tra Bezos e il presidente Trump, fino al blocco di alcune zone della città e al dibattito sull’effettiva utilità di una vetrina come quella rappresentata dalle nozze tra Bezos e Sanchez.

Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia: indagine e retroscena del Ministero del Turismo

Secondo una stima elaborata dall’Ufficio statistico del Ministero del Turismo, basata su dati forniti dalla società di consulenza turistica Jfc e dall’Ufficio statistico della Regione Veneto, il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez potrebbe produrre un impatto economico complessivo pari a 957,3 milioni di euro, corrispondente al 68% del fatturato turistico annuo di Venezia.

In una comunicazione ufficiale, il Ministero ha evidenziato come la cerimonia si svolga in un periodo caratterizzato da una flessione del turismo locale, con un calo del 6,7% nei pernottamenti registrato nei primi mesi del 2025, in parte attribuibile all’introduzione dei ticket d’ingresso. La valutazione dettagliata dell’ente assegna alla visibilità mediatica dell’evento un valore di circa 895,7 milioni, ovvero il 93,6% dell’impatto complessivo stimato.

I benefici diretti, costituiti dalle spese sostenute dagli ospiti e dai costi di affitto, sono stati calcolati intorno a 28,4 milioni, mentre quelli indiretti, comprendenti trasporti e servizi accessori, ammontano a 17,6 milioni. Infine, l’effetto indotto, cioè l’incremento della capacità di spesa e dell’occupazione locale, è stimato in 8,8 milioni, mentre l’impatto sulla filiera degli eventi raggiunge i 6,8 milioni.

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha definito la cerimonia un segnale significativo della crescente rilevanza dell’Italia nel contesto turistico internazionale, evidenziando come eventi di questo tipo contribuiscano a rafforzare l’immagine del paese, a generare posti di lavoro, a promuovere il territorio e ad attrarre flussi turistici di qualità.