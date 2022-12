Tragedia stradale a poche ore dalla Vigilia: un morto e quattro feriti

Terribile sinistro stradale nella provincia di Trieste, con un bilancio drammatico.

Una persona è deceduta e si contano quattro feriti, una delle quali è una 13enne che versa in gravissime condizioni, a seguito dello schianto tra due veicoli avvenuto nella prima serata del 23 dicembre, a poche ore dalla vigilia di Natale. L’episodio si è verificato a San Dorligo della Valle, per la precisione in località Dolina, sulla ex provinciale 12b: è qui che, per ragioni ancora da chiarire nel dettaglio, si è verificato l’impatto costato la vita ad una persona.

Gravissimo incidente stradale: un morto e quattro feriti

Molti mezzi di soccorso provenienti da Trieste sono stati inviati sul posto: oltre a due automediche, sono intervenute anche due ambulanze con infermieri a bordo ed altrettante con a bordo i soccorritori. I paramedici hanno avviato immediatamente le manovra di rianimazione che però si sono purtroppo rivelate vane; la vittima è uno dei conducenti delle due auto coinvolte nello schianto, aveva 60 anni circa ed è stato dichiarato morto sul posto.

Alla guida del secondo veicolo c’era una donna, rimasta ferita e portata all’ospedale di Cattinare in codice giallo; con lei viaggiavano tre minorenni ed uno di loro, una 13enne, ha riportato ferite gravissime ed è stata trasportata in codice rosso nel medesimo nosocomio mentre gli altri due sono stati condotti al Burlo in codice verde, dunque con ferite di minore entità.

Vigili del fuoco e forze dell’ordine sul posto

I vigili del fuoco sono stati inviati in loco dagli infermieri della Sores per la parte di intervento di loro competenza e per il supporto alle forze dell’ordine che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.