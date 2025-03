Un’escursione che si trasforma in tragedia

Nel pomeriggio di ieri, un’escursione sul Monte Corno, situato nella suggestiva Valle Aurina in provincia di Bolzano, si è conclusa in modo tragico. Un turista tedesco di 59 anni ha perso la vita a causa di una valanga che si è staccata a circa 2.300 metri di altitudine. L’incidente è avvenuto intorno alle , quando il maltempo e le condizioni della neve hanno reso il percorso particolarmente pericoloso.

Intervento tempestivo dei soccorritori

Subito dopo l’allerta lanciata dai compagni di escursione, le squadre del soccorso alpino, insieme alla guardia di finanza e agli elicotteri dell’Aiut Alpin e Pelikan 1, sono accorse sul luogo dell’incidente. I soccorritori hanno lavorato senza sosta per liberare l’uomo, che era sepolto sotto circa un metro e mezzo di neve. Nonostante gli sforzi, i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani e il turista è deceduto sul posto.

Le cause della valanga e la sicurezza in montagna

Questo tragico evento riporta l’attenzione sulle condizioni di sicurezza in montagna, specialmente durante la stagione invernale. Le valanghe rappresentano un rischio significativo per gli escursionisti, e la prudenza è fondamentale. Gli esperti raccomandano di controllare sempre le previsioni meteorologiche e le condizioni della neve prima di intraprendere un’escursione. È essenziale essere equipaggiati con strumenti adeguati, come il beacon per la ricerca in valanga, e di non affrontare percorsi isolati senza un’adeguata preparazione.