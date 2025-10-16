Tragedia oggi a Vigasio, in provincia di Verona: morta una persona disabile in un incidente stradale.

Incidente a Vigasio, auto si schianta contro minicar

Intorno alle ore 12.00 di oggi, giovedì 16 ottobre 2025, c’è stato un terribile incidente a Vigasio, in provincia di Verona, coinvolte un’auto e una minicar. L’incidente in via Villafranca quando un quadriciclo è stato travolto da un’auto mentre usciva da una corte.

L’impatto è stato violentissimo, i Carabinieri stanno indagando per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Trageda a Vigasio, disabile muore nello schianto tra un’auto e una minicar

A bordo del quadriciclo che è stato travolto da un’auto oggi a Vigasio c’era un uomo disabile di 77 anni, Umberto Pierantoni. L’uomo utilizzava il mezzo da 15 anni per muoversi nel paese, dopo la disabilità che lo aveva colpito. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per Pierantoni non c’è stato nulla da fare, il 77enne è morto sul colpo, l’impatto infatti è stato violentissimo. Sotto shock la moglie dell’uomo, che è stata riaccompagnata a casa dal sindaco di Vigasio, Eddi Tosi. Come detto i carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso al fine di stabilire con certezza la dinamica di questo incidente che è costato la vita al 77enne.