La sera di Natale a Cerro Maggiore si è consumata una tragedia: un uomo di 45 anni è stato travolto e ucciso da un’auto mentre percorreva la strada in bicicletta, perdendo la vita sul colpo. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità.

La serata di Natale a Cerro Maggiore è stata segnata da un grave incidente stradale.

Un uomo di origine ecuadoregna, residente a Legnano, è stato investito da un’auto lungo via dei Cappuccini mentre era in sella alla sua bicicletta.

Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da Il Giorno, il ciclista si trovava fermo al centro della carreggiata, appoggiato al proprio mezzo e completamente vestito di nero, senza alcun dispositivo riflettente. L’automobilista, un 75enne di Parabiago al volante di una Fiat Panda, non ha avuto il tempo di evitare l’impatto.

I soccorsi, giunti rapidamente sul posto con ambulanza e automedica, non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo, deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Tragico incidente la sera di Natale a Cerro Maggiore: ciclista travolto e ucciso da un’auto

Le forze dell’ordine, intervenute subito dopo l’incidente, hanno avviato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’episodio. L’automobilista sarebbe risultato negativo all’etilometro, mentre l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico sulla vittima e il sequestro dei mezzi coinvolti.

Al momento, le ragioni per cui il ciclista si trovasse in quella posizione restano sconosciute; non si esclude un malore o altre circostanze da accertare. Gli investigatori continuano a lavorare per chiarire tutti i dettagli e determinare eventuali responsabilità.