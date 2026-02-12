tragico naufragio fluviale in Sudan: decine di vittime e ricerche in corso

un tragico incidente fluviale nello stato di River Nile ha provocato decine di vittime: soccorsi mobilitati da Khartoum e appelli per migliorare la sicurezza sui traghetti tradizionali

I fatti

FLASH –Un traghetto passeggeri in legno è affondato sul fiume Nilo nello stato nordorientale diRiver Nile, in Sudan, provocando almeno 21 morti e numerosi dispersi.

L’imbarcazione stava collegando due villaggi locali quando è avvenuto l’incidente. Tra i passeggeri vi eranodonne, anziani e bambini, come avviene frequentemente nelle traversate fluviali delle aree rurali dove i ponti sono scarsi.

Le ricerche e l’intervento

Sul posto i nostri inviati confermano che le autorità locali, con squadre inviate dalla capitale, hanno avviato operazioni di ricerca e recupero dei dispersi e dei corpi.

Organizzazioni mediche e gruppi comunitari hanno segnalato la precarietà dei mezzi impiegati e l’assenza di standard minimi di sicurezza per i trasporti sul Nilo. Le segnalazioni richiamano l’attenzione sul rischio ricorrente nelle rotte fluviali regionali.

La situazione si evolve rapidamente: le autorità hanno dichiarato l’apertura di un’inchiesta per accertare le cause dell’affondamento e il numero definitivo delle vittime resta da confermare.

Dinamica dell’incidente e operazioni di soccorso

Secondo i funzionari dellaprotezione civile, il traghetto trasportava tra le 30 e le 35 persone quando si è capovolto nella serata di mercoledì durante la traversata tra Tayba al-Khawad e Deim al-Qarai.

Testimoni hanno segnalato condizioni dimoto ondosoelevato, ma le indagini ufficiali sono necessarie per accertare le cause precise dell’incidente. Sul posto sono intervenute squadre locali e rinforzi provenienti da Khartoum per supportare le attività di ricerca e recupero. Sul posto i nostri inviati confermano che le operazioni sono ancora in corso e che il numero definitivo delle vittime resta da confermare.

Salvataggi e vittime recuperate

AGGIORNAMENTO ORE: le operazioni di soccorso hanno recuperato diverse salme e salvato un numero limitato di sopravvissuti.

Le autorità hanno confermato il recupero disei o settepersone vive. Il bilancio dei morti è salito ad almeno21.

Le squadre di soccorso organizzano il trasporto dei corpi e l’assistenza ai sopravvissuti. Sono operative unità mediche e forze di pubblica sicurezza sul posto.

Secondo le stime iniziali, permane la ricerca di circa una dozzina di persone indicate comedisperse. Le operazioni proseguono con priorità al recupero e alla identificazione.

criticità del trasporto fluviale e richieste di intervento

Sul posto i nostri inviati confermano che le operazioni proseguono con priorità al recupero e alla identificazione. Gruppi di medici e associazioni locali hanno da tempo segnalato la fragilità deltrasporto fluvialein diverse aree rurali del Sudan, dove le imbarcazioni tradizionali in legno rappresentano spesso l’unica via di attraversamento.

Le criticità ricorrenti includono la carenza digiubbotti di salvataggio, la scarsa manutenzione delle barche e l’assenza di squadre specializzate per il soccorso acquatico. Tali fattori aumentano la probabilità di incidenti e ostacolano l’efficacia delle operazioni di soccorso.

denunce sulla gestione dei primi soccorsi

AGGIORNAMENTO ORE: laSudan Doctors Network, rete di professionisti della salute, ha documentato ritardi nelle risposte nelle ore successive al naufragio. L’organizzazione sostiene che una reazione più rapida avrebbe potuto ridurre il numero delle vittime.

LaSudan Doctors Networkha richiesto l’adozione di protocolli di emergenza standardizzati, l’adeguamento delle attrezzature di ricerca e recupero e la formazione di squadre specializzate. Le autorità locali non hanno ancora fornito una risposta pubblica dettagliata alle richieste.

contesto storico e implicazioni locali

Nel tratto del Nilo interessato l’incidente non è isolato. In passato si sono verificati diversi naufragi di imbarcazioni tradizionali con perdite di vite umane, anche tra minori diretti a scuola. Letraversate fluvialirestano una pratica quotidiana per migliaia di residenti lungo le sponde, a causa della carenza di infrastrutture stradali e ponti adeguati. Le comunità dipendono

Le autorità locali e nazionali sono ora sotto pressione per attuare misure concrete. Tra le proposte avanzate figurano l’introduzione distandard di sicurezzaobbligatori per le imbarcazioni locali, la formazione di squadre di soccorso specializzate e piani infrastrutturali volti a ridurre la dipendenza dalle traversate. Le famiglie delle vittime e le comunità colpite richiedono responsabilità istituzionale e interventi immediati; al momento rimane però assente una risposta pubblica dettagliata delle autorità competenti.

prospettive e prossimi passi

Nonostante l’assenza di una risposta pubblica dettagliata delle autorità, le operazioni proseguono con priorità al recupero dei dispersi e alla ricostruzione della dinamica.

Lericerchecontinueranno fino al completo recupero o fino a nuove determinazioni tecniche delle squadre di intervento. Leindaginiufficiali dovranno accertare se il naufragio sia imputabile solo alle condizioni meteorologiche o se fattori come sovraccarico, vetustà dell’imbarcazione o la carenza didispositivi di sicurezzaabbiano inciso in modo determinante.

Nel frattempo, associazioni locali, operatori sanitari e autorità civili sollecitano interventi strutturali e programmi di prevenzione. Le proposte comprendono corsi di formazione per i conduttori, dotazioni di emergenza obbligatorie e piani di investimento per le infrastrutture di collegamento sul Nilo.

Si attende la pubblicazione dei risultati delle indagini ufficiali e l’eventuale avvio di verifiche tecniche e amministrative da parte degli enti competenti.