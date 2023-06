"Come possiamo far finta di nulla?", così l'ex gieffino Lorenzo Battistello che ha condannato l'omicidio di Giulia Tramontano.

La morte della 29enne Giulia Tramontano, ha colpito duramente un intero Paese che fino all’ultimo ha sperato che ritornasse a casa per mettere al mondo il piccolo che portava in grembo. Purtroppo così non è stato e l’Italia ha dovuto fare i conti con il più drammatico dei risvegli.

A condannare fermamente quanto è avvenuto si unito anche Lorenzo Battistello, ex concorrente della prima storica edizione del GF Vip. L’ex gieffino ha pubblicato un post su Instagram particolarmente duro: “Come possiamo continuare a far finta di nulla?”, è ciò che si è chiesto Battistello.

Tramontano, la dura condanna di Lorenzo Battistello sui social

L’ex gieffino che, all’epoca della partecipazione nel reality aveva 27 anni, dopo quest’esperienza si è trasferito in Spagna dove non ha smesso di esercitare la professione di cuoco. Nel post su Instagram ha esordito: “Come possiamo continuare a far finta di nulla? Ad essere così egoisti da pensare a noi stessi e non vedere l’inferno in cui sta scivolando la nostra società! Homo Sapiens sto ca**o….. l’uomo, inteso come essere disumano maschio, deve fare un mea culpa totale partendo dall’educazione dei giovani al rispetto”.

“Quel ‘maschio’ mettiamolo al rogo in piazza”

Battistello ha poi proseguito nel post osservando: “Scusa Giulia, mi sento in colpa e non voglio rappresentare l’essere vivente detto Maschio in questa società. Vogliono il medioevo ed allora medioevo sia quel “maschio” mettiamolo al rogo in piazza”. In un successivo commento poco più sotto il cuoco vicentino ha infine scritto: “E ricordiamoci che per un orso è stato chiesto l’abbattimento”.