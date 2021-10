Trapiantato rene di un maiale sull’uomo, successo per lo storico esperimento: nessun rigetto

Trapiantato il rene di un maiale sull’uomo, successo per lo storico esperimento: nessun rigetto e organo che ha regolarmente filtrato e prodotto urina

Un balzo avanti nella chirurgia dei trapianti è stato fatto presso la New York University Langone Health, dove è stato trapiantato un rene di un maiale sull’uomo e dove si è registrato un pieno successo per lo storico esperimento: non c’è stato infatti nessun rigetto.

Gli xenotrapianti, quelli cioè che prevedono l’impianto di organi di altre specie sull’uomo, hanno fatto un vero balzo in avanti.

Trapiantato il rene di un maiale sull’uomo: il “miracolo” dei chirurghi Usa

Una equipe di chirurghi degli Usa ha testato con successo l’impianto di un rene di maiale su un paziente umano, una donna in stato di morte cerebrale. In buona sostanza a settembre scorso i medici hanno collegato l’organo a un paio di grandi vasi sanguigni e lo hanno tenuto sotto osservazione per 2 giorni.

Dopo che il rene di un maiale è stato trapiantato sull’uomo l’organo ha funzionato perfettamente

E il “miracolo medico” è avvenuto: il rene ha funzionato, ha filtrato acqua e prodotto urina, e soprattutto non c’è stato rigetto. Quella del rigetto è un’eventualità tutt’altro che rara con il maiale perché, malgrado l’alta compatibilità c’è uno zucchero nelle loro cellule estraneo al corpo umano che provoca rigetto immediato degli organi. Robert Montgomery, l’esperto che ha guidato il team, ha invece assicurato sul ‘Guardian’ che “il rene aveva una funzionalità assolutamente normale“”.

Come è stato trapiantato il rene di un maiale sull’uomo, anzi, su una donna in stato di morte cerebrale

L’operazione sperimentale è stata condotta su una donna in stato di morte cerebrale, che è stata mantenuta attaccata a un ventilatore e la cui famiglia ha acconsentito al test. E quel trapianto dell’organo del maiale su una persona deceduta è un “progresso significativo” sulla strada verso i trapianti da animale a uomo.