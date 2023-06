Trenitalia conferma il suo impegno contro l’abbandono degli animali domestici nel periodo estivo: gatti e cani, anche di taglia grande, viaggiano gratis sui treni fino al 15 settembre 2023.

Trenitalia, gli animali domestici viaggiano gratis fino al 15 settembre 2023

Fino al 15 settembre, gli animali domestici potranno viaggiare gratis su Frecce e Intercity e anche sui Regionali, aderendo alla promo Italia in Tour che consente di associare il trasporto a costo zero del proprio amico peloso. È la decisione di Trenitalia per prevenire l’abbandono durante il periodo estivo. L’iniziativa è rivolta sia ai gatti che ai cani, anche di taglia grande, che fanno parte a tutti gli effetti del nucleo familiare.

Il trasporto gratuito degli animali, quindi, viene ripetuto per la seconda volta dopo il successo dello scorso anno. La decisione di Trenitalia è stata illustrata nella giornata di venerdì 30 giugno in conferenza stampa dall’onorevole Maria Vittoria Brambilla, Presidente Leidaa (Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente), e dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Luigi Corradi.

Durante la conferenza stampa, è stato ribadito che i dati relativi all’iniziativa sono molto incoraggianti. Da gennaio a maggio, sono oltre 140 mila gli amici pelosi che hanno viaggiato a bordo di un convoglio Trenitalia. Si tratta di un incremento del 75% rispetto al 2019 ossia al periodo pre-Covid. È quanto sottolineato dall’ad Corradi che ha anche precisato: “Proprio per questo ci aspettiamo un’estate all’insegna di famiglie con bambini e amici a quattro zampe”.

La campagna contro l’abbandono degli amici pelosi

“L’abbandono è un atto crudele, vigliacco e spregevole. Gli animali sono membri della nostra famiglia. Il cane o il gatto è il nostro bimbo per noi italiani e, quindi, nel momento della vacanza e comunque dei viaggi è chiaro che noi ci stringiamo ai nostri affetti ed è giusto che loro possano essere con noi. Per questo sono veramente lieta di questa collaborazione con Trenitalia per rendere gli spostamenti per le vacanze più agevoli ed economici per chi ha cani, anche di grossa taglia”, ha detto l’onorevole Brambilla.

La presidente Leidaa è stata accompagnata alla conferenza stampa dal suo Tatone, un incrocio con pastore abruzzese, e ha colto l’occasione per presentare uno spot contro l’abbandono degli animali. Lo spot sarà trasmesso nelle stazioni ferroviarie e sui treni.

“La domanda di chi va in vacanza con il proprio amico a quattro zampe è in crescita e Trenitalia ha attivato una serie di iniziative per agevolare le vacanze delle famiglie e dei loro animali domestici” ha aggiunto Corradi. “Sono azioni che vanno a supportare le campagne anti-abbandono già attive nel nostro Paese”.