Trentino, runner trovato morto: forse è stato ucciso da un animale

Un runner è stato trovato morto in un bosco della val di Sole, in Trentino. Forse l’uomo è stato ucciso da un animale selvatico. Nella giornata di mercoledì 5 aprile 2023, l’uomo non ha fatto rientro a casa e sono iniziate le ricerche. Sono in corso accertamenti a Caldes, dove nella notte hanno ritrovato il cadavere dell’uomo.

Tra le ipotesi l’aggressione di un animale selvatico

I carabinieri, la scientifica e le autorità investigative stanno effettuando tutti i rilievi del caso, coinvolgendo anche i forestali della Provincia. Tra le ipotesi al vaglio, quella più probabile sembra essere l’aggressione da parte di un animale selvatico. Gli accertamenti sul corpo e sul luogo del ritrovamento sicuramente daranno maggiori risposte. Gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica della morte dell’uomo, cercando di capire se sia stato realmente ucciso da un animale domestico.