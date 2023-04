Avellino, uomo trovato morto in casa: le indagini dei carabinieri

Era morto da almeno due giorni, l’uomo ritrovato senza vita all’interno della sua casa di Venticano (Avellino) dai vigili del fuoco. I pompieri hanno forzato la porta di ingresso e si sono trovati di fronte al cadavere nel soggiorno dell’appartamento.

Avellino, uomo trovato morto in casa

Dramma a Dentecane, una frazione di Venticano, dove un uomo è stato ritrovato morto nel suo appartamento dai vigili del fuoco della sezione di Grottaminarda. L’uomo viveva solo e i suoi parenti, che da qualche giorno non riuscivano a mettersi in contatto con lui nemmeno via telefonica, si erano preoccupati per la sua assenza tanto da chiamare i soccorsi. Una volta arrivati sul posto, i vigli del fuoco hanno trovato l’uomo che era morto da almeno due giorni e che riportava delle strane bruciature sul viso.

Disposta l’autopsia sul cadavere: le indagini dei carabinieri

I vigili del fuoco hanno controllato la casa ed escludono che le bruciature dell’uomo possano essere state causate da fiamme sviluppatesi all’interno dell’abitazione perché il camino era spento e l’impianto del gas è stato trovato in sicurezza. È, quinidi, probabile che la vittima abbia riportato le ustioni quando era ancora in vita. I carabineri indagano sull’accaduto e lasciano aperta ogni possibilità. Sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia.