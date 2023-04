Trentino, trovate tracce di sangue nel bosco: runner ucciso da un orso

Il runner Andrea Papi è stato ucciso da un orso in un bosco di Cavizzana: il 26enne ha provato a lottare, ma non ce l'ha fatta

Andrea Papi, 26enne appassionato di running, era uscito di casa per andare a fare una corsa nella natura dei boschi del Trentino, ma non ha fatto più ritorno a casa. Il ragazzo, infatti, è stato vittima di un attacco da parte di un orso, che lo ha ucciso.

Trentino, Andrea Papi attaccato ed ucciso da un orso

Fabio Angeli, il capo della forestale di Malè, racconta il tragico ritrovamento del sangue del ragazzo: “Le tracce dell’incontro con l’orso partono in località Crocifisso, sotto Pra del Conz, a quota 1200 metri. Andrea scendeva di corsa lungo la forestale, ma all’improvviso ha tagliato due curve, giù dalla scarpata. Tracce di sangue e sottobosco sconvolto proseguono per 150 metri, in un’area impercorribile a causa di rami ammassati, proprio fino al tronco in cui l’abbiamo trovato.” Non ci sono dubbi, ad ucciderlo è stato un animale selvatico: un orso.

La dinamica della lotta

Secondo quanto emerso, pare che Papi abbia provato in tutti i modi a difendersi dall’animale che, invevitabilmente lo ha sopraffatto. Oltre ai segni della lotta lasciati sul terreno, gli uomini della forestale hanno anche trovato un ramo spezzato ed arrossato sulla punta, una probabile arma utilizzata dal giovane in un tentativo disperato di salvataggio.