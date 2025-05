Trepuzzi, uomo trovato morto sui binari: autorità al lavoro per chiarire la ...

Ieri sera, lunedì 19 maggio, nella stazione di Trepuzzi, un giovane pendolare ha fatto una scoperta sconvolgente: un uomo morto è stato trovato sui binari. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze e le cause di questa tragedia.

Trepuzzi, uomo trovato morto sui binari

Sui binari della stazione di Trepuzzi, nella serata di ieri, è stato ritrovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione.

A scoprire i resti è stato un giovane pendolare, attirato da un forte odore, che ha subito avvisato i genitori, i quali hanno chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari di Trepuzzi e Campi Salentina, la Polizia ferroviaria, un’ambulanza e un’auto medica.

La circolazione del treno Lecce-Bari è stata sospesa intorno alle 23 per consentire i rilievi, con i passeggeri fatti scendere e trasportati con autobus messi a disposizione da Trenitalia. I lavori sono proseguiti fino alle 3:25, quando la linea è stata riaperta.

Trepuzzi, uomo trovato morto sui binari: identità e cause al vaglio degli inquirenti

Dai primi accertamenti emerge che la vittima si sarebbe gettata sui binari. Le indagini, tuttora in corso, privilegiano l’ipotesi del suicidio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza saranno analizzate presso la centrale di Bari per ricostruire con esattezza la dinamica e individuare il momento esatto dell’accaduto.

Gli investigatori, come riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, hanno poi identificato l’uomo: si tratta di Gerardo Franco, 56 anni, residente a Copertino e impiegato come portiere nell’ospedale locale. Secondo fonti non ufficiali, soffriva di depressione e lascia moglie e figlio.