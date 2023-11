Grishaj Anila ha perso la vita a soli 26 anni, mentre lavorava come operaia in un’azienda di surgelati in provincia di Treviso. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, in via Montello.

Treviso, incidente sul lavoro: morta una donna di 26 anni

La ragazza era dipendente presso la Bocon srl di Pieve di Soligo, un’azienda di surgelati nota nel settore. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe rimasta incastrata all’altezza della testa, nel macchinario che stava utilizzando. I colleghi di lavoro hanno immediatamente lanciato l’allarme.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori del Suem 118, con elicottero, ambulanza e automedica. Nonostante tutti i tentativi dei sanitari per la giovane non c’è stato nulla da fare. Hanno raggiunto l’azienda anche i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Pieve di Soligo e i tecnici del nucleo Spisal, che hanno ora il compito di ricostruire la dinamica del drammatico incidente e fare luce sulle responsabilità. Sulla morte di Grishaj Anila indaga anche la Procura di Treviso, che aprirà un fascicolo d’inchiesta.

L’ennesima morte sul lavoro

La 26enne morta a Pieve di Soligo non è l’unica vittima della giornata. A Ravenna un operaio di 59 anni è stato colpito da un escavatore, mentre lavorava all’interno di un cantiere nel polo chimico. Nonostante l’intervento dei soccorsi, è morto sul colpo.