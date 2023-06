Tragedia a Trieste, dove una donna di 51 anni ha perso la vita per un incendio. Le fiamme sono divampate nel suo appartamento e non ha avuto scampo.

Morta una 51enne in un incendio a Trieste

Una donna di 51 anni è morta in un incendio che si è sviluppato nella mattinata di oggi, lunedì 26 giugno, intorno alle ore 05:00 in via Di Vittorio, a Trieste. Le fiamme si sono scatenate in un condominio, e hanno preso il sopravvento nell’appartamento al quarto piano della donna.

Sul posto, oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco, sono giunti anche gli agenti di Polizia. Fatta irruzione nella casa, però, è stato ritrovato il cadavere della donna, italiana, classe 1972, mamma di un ragazzo del 1990 che, invece, è stato messo in salvo e trasportato a Cattinara in codice giallo.

Le cause dell’incendio e le operazioni di soccorso

Per domare il rogo, i pompieri hanno operato sul posto con sei mezzi: due squadre dalla centrale triestina, più l’autoscala, più una squadra dalla stazione di Muggia, più autobotte e funzionario. In mattinata una squadra era ancora operativa sul posto.

Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Nel frattempo, l’appartamento della vittima è stato posto sotto sequestro. Altri due, al terzo e al quinto piano, sono stati dichiarati inagibili.