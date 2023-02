Una ragazzina di 14 anni ha litigato in strada con una coetanea ed è stata ferita con un'arma da taglio. La terribile vicenda è accaduta a Muggia, in provincia di Trieste. Trieste, ragazzina di 14 anni litiga con una coetanea: ferita a coltellate Una ragazzina di circa 14 anni è stata ricoverat...

Trieste, ragazzina di 14 anni litiga con una coetanea: ferita a coltellate

Una ragazzina di circa 14 anni è stata ricoverata all’ospedale pediatrico di Trieste “Burlo Garofolo” per due brutte ferite al tronco, che le sarebbero state inferte da una sua coetanea al termine di un litigio avvenuto in strada a Muggia, in provincia di Trieste. Secondo quanto si è appreso, il litigio sarebbe avvenuto in mezzo alla strada, tra due coetanee, e la ragazzina sarebbe stata colpita con un’arma da taglio o un oggetto appuntito.

14enne ferita da una coetanea

Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automatica e i Carabinieri che hanno subito avviato le indagini. Entrambe le ragazzine coinvolte nella lite hanno 14 anni. Una delle due è stata colpita con un coltello, che non è stato ancora ritrovato, dalla sua coetanea. La vittima sarebbe riuscita a chiedere aiuto rivolgendosi ad una pizzeria vicina, mentre l’autrice dell’aggressione è scappata e ora è ricercata. Non è chiaro se altre persone hanno assistito alla lite.

I motivi potrebbero essere passionali.