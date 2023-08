In occasione del trofeo Silvio Berlusconi, Marta Fascina riappare in pubblico: la deputata di FI va allo stadio per Monza-Milan.

Marta Fascina riappare in pubblico a distanza di quasi due mesi dalla morte del leader di Forza Italia in occasione della partita Monza-Milan giocata per il trofeo Silvio Berlusconi: si tratta della prima uscita pubblica della deputata forzista dopo la morte dell’ex premier.

Trofeo Silvio Berlusconi, Marta Fascina riappare in pubblico

Rintanata nei meandri del lutto, Marta Fascina non si è più mostrata in pubblico dal giorno dei funerali del compagno Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno. Scomparsa dai radar, la deputata di Forza Italia è rimasta per quasi due mesi ad Arcore, in totale silenzio. Stasera, 8 agosto, tuttavia, l’ex compagna del Cav dovrebbe ricominciare a farsi vedere.

La politica forzista, infatti, è attesa allo stadio di Monza in occasione della prima edizione del trofeo Silvio Berlusconi che, a partire dalle ore 21:00 di martedì 8 agosto, vedrà scendere in campo il club brianzolo e il Milan. Le squadre giocheranno l’una contro l’altra, onorando la memoria dell’ex premier.

Atteso il discorso di Pier Silvio Berlusconi

Marta Fascina, però, non è l’unico personaggio legato a Berlusconi che prenderà parte all’evento sportivo.

In tribuna, tra le autorità, è prevista anche la presenza di Pier Silvio Berlusconi, secondo figlio del Cav e attuale amministratore delegato di Mediaset. Si vocifera che il secondogenito del leader di Forza Italia potrebbe anche prendere la parola per salutare i presenti prima del fischio di inizio della partita.