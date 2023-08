Contrariamente a quanto si pensava qualche giorno fa, sembra che l’incontro tra Giorgia Meloni e le opposizioni, utile a trattare il tema del salario minimo, avverrà prima della pausa estiva. Alcune fonti fissano già la data: l’appuntamento sarebbe il prossimo 11 agosto.

Salario minimo, presto l’incontro tra Giorgia Meloni e le opposizioni

A far filitrare l’informazione sarebbero state alcune fonti interne proprio ai partiti di opposizione. Giorgia Meloni avrebbe intenzione di incontrare i partiti, per trattare il tema del salario minimo, già prima della pausa estiva. Secondo quanto si apprende, l’appuntamento avverrà a Palazzo Chigi il prossimo venerdì 11 agosto, ma si attendono conferme. La Camera ha approvato il 3 agosto scorso la questione sospensiva relativa alla proposta di legge, ma il confronto in Aula era stato spostato in avanti di due mesi. Le opposizioni, dalla loro, hanno già annunciato l’intenzione di dare battaglia, dando vita ad una raccolta firme.

Le dichiarazioni dell’opposizione: Schlein sul salario minimo

“Il governo scappa sul salario minimo rinviando l’analisi della legge presentata dalle opposizioni, ma noi non ci fermiamo. Continuiamo la nostra battaglia” – annunciava la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein – “Ci mobiliteremo per rafforzare la nostra proposta, raccogliendo le firme dei cittadini e delle cittadine. Lo facciamo perché è una battaglia giusta e necessaria, nell’interesse di oltre 3 milioni e mezzo di lavoratori e lavoratrici povere nel nostro Paese. Perché lavoro e povero non devono più stare nella stessa frase.”