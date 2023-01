Trova un portafoglio pieno di soldi, rintraccia il proprietario e lo restituisce

Una storia che dovrebbe far riflettere con uno uomo che trova un portafoglio pieno di soldi, rintraccia la proprietaria e lo restituisce.

Autore del bellissimo gesto Md Abu Talha, un 35enne bengalese da 8 anni residente nella città di Matera. E proprio il primo cittadino Domenico Bennardi, l’assessore Michelangelo Ferrara e la consigliera comunale Lucianna Stigliani hanno voluto ringraziare l’uomo per quel gesto.

Trova un portafoglio e lo restituisce

Lo hanno fatto donandogli una targa di Matera 2019 e una scultura in terracotta raffigurante il sole. Md Abu Talha lo scorso 31 dicembre aveva consegnato a un agente della Polizia locale un portafoglio che aveva trovato a terra in via XX Settembre.

Era stato smarrito da una donna che scendeva dalla propria auto. Il 35enne lavora in un ristorante del centro e “non ha esitato a mobilitarsi per fare in modo che il portafoglio con denaro e documenti fosse restituito alla proprietaria”. La donna aveva raccontato tutto al sindaco Bennardi.

“Non ci ho pensato due volte, so cosa significa”

Ha detto Abu: “Non ci ho pensato due volte, anche perché qualche giorno prima io stesso avevo perso il portafoglio e l’avevo ritrovato, seppure privo di denaro, quindi so cosa si prova e mi sono immedesimato nella signora.

Non mi aspettavo questa gratitudine, che mi imbarazza e mi riempie di gioia”. Bennardi, Ferrara e Stigliani hanno replicato: “Da oggi sei ancora di più un cittadino della capitale europea della cultura, e questo sole in terracotta vuole rappresentare la luce dell’onestà e dell’altruismo che hai portato nella nostra comunità. Davvero Grazie”.