Non era tornato a casa dal lavoro in campagna: il corpo senza vita di Bartolomeo, 28enne di Mattinata (FG), è stato ritrovato con segni di ferite da arma da fuoco il 17 luglio.

Bartolomeo Lapomarda, giovane allevatore di 28 anni, era scomparso da qualche ora quando i suoi familiari hanno iniziato a cercarlo. Non era rientrato a casa dalla giornata di lavoro nei campi, cosa che ha fatto allarmare i parenti. Le ricerche hanno presto portato alla terribile scoperta: il suo corpo è stato ritrovato nella campagna di Mattinata, in provincia di Foggia, senza vita e con segni di ferite da arma da fuoco. L’ipotesi, avanzata dalle forze dell’ordine in seguito all’analisi degli elementi preliminari, è che il giovane possa essere stato vittima di un agguato mentre si trovava all’interno dell’azienda agricola in cui lavorava. Il medico legale, da un’indagine preliminare, ha constatato la presenza delle ferite di arma da fuoco al busto e alla schiena, la possibile causa della morte che potrà essere confermata dall’autopsia richiesta dai pm.

Le forze dell’ordine indagano su una possibile vendetta

Le indagini per fare chiarezza sulla vicenda sono partite immediatamente, anche se per il momento le forze dell’ordine non escludono nessuna pista. Tra le ipotesi avanzate ci sono anche quelle della vendetta e dei legami di Bartolomeo con alcuni personaggi della zona. Nel 2016 il giovani, infatti, era stato accusato di aggressione da un 30enne di Mattinata, che avrebbe aggredito con un’accetta insieme altre due persone. Alla fonte della questione pare vi fossero continui litigi dovuti al mancato rispetto dei confini di campi e pascoli. Il luogo in cui il giovane è stato ucciso non è munito di telecamere, quindi i carabinieri stanno al momento procedendo con le indagini attraverso perquisizioni e gli esami di rilevazione della presenza di polvere da sparo.

