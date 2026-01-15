Mauro Sbetta è stato ucciso. Il 68enne, trovato morto all’interno della sua abitazione a Strigno di Castel Ivano, in provincia di Trento, presentava profonde ferite alla testa, ferite che non sarebbero compatibili con una caduta accidentale. Aperto dunque un fascicolo per omicidio.

Trento, Mauro Sbetta trovato morto in casa: è omicidio?

Mauro Sbetta, 68 anni, è stato trovato morto all’interno della sua abitazione a Strigno di Castel Ivano, in provincia di Trento. L’uomo è stato trovato riverso sul pavimento del soggiorno, dopo che il cugino aveva lanciato l’allarme in quanto non riusciva a mettersi in contatto con lui. In un’altra stanza, inoltre, gli investigatori hanno trovato il vetro della porta finestra infranto. Sbetta presentava ferite profonde alla nuca, ferite che, secondo gli inquirenti, non sarebbero compatibili con una caduta accidentale. Per questo è stato aperto un fascicolo per omicidio. Ma, chi lo ha ucciso?

Trento, chi ha ucciso Mauro Sbetta?

Mauro Sbetta, il 68enne trovato morto nella sua abitazione a Strigno di Castel Ivano, viveva da solo, era pensionato e in passato aveva lavorato la Set Distribuzione di Trento. I carabinieri, coordinati dal pm Davide Ognibene, stanno indagando per cercare di ricostruire quanto successo e trovare il possibile assassino. Al momento non risultano persone indagate, fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Secondo le prime ricostruzioni, Sbetta avrebbe cercato di difendersi e ci sarebbe stata una colluttazione. Al momento però non è chiaro se la vittima conoscesse il suo assassino o se invece in casa sia/siano entrati degli sconosciuti.