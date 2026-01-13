Tragedia nel Novarese, a Cameri, dove un uomo di 88 anni ha prima sparato e ucciso la moglie malata, poi si è tolto la vita. Ecco cosa è successo.

Omicidio-suicidio a Cameri: marito spara alla moglie malata, poi si toglie la vita

Una tragedia ha scosso il Novarese: nella notte tra il 12 e il 13 gennaio, un uomo di 88 anni ha prima sparato e ucciso la moglie (affetta da una grave malattia), poi si è tolto la vita.

Si tratta quindi di un caso di omicidio-suicidio. Il dramma è avvenuto a Cameri, in una villetta in strada Ceppo. A dare l’allarme il figlio della coppia, che ha trovato i corpi senza vita dei genitori all’interno dell’abitazione. Sul posto sono giunti subito i Carabinieri e il medico legale, che ha constatato il decesso della coppia.

Omicidio-suicidio a Cameri: indagini in corso

Come visto un uomo di 88 anni ha sparato, utilizzando una pistola regolarmente detenuta, alla moglie malata di 83 anni, uccidendola. Poi, l’88enne, si è tolto la vita. I carabinieri stanno indagando al fine di ricostruire l’esatta dinamica di questa tragedia e, secondo le prime ricostruzioni, non risulterebbero altre persone coinvolte e il tutto sarebbe maturato all’interno del contesto familiare.