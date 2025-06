Tragedia in ospedale ad Angera: spara alla moglie e poi si uccide

Tragedia in ospedale ad Angera: spara alla moglie e poi si uccide

Il dramma ha coinvolto una coppia di anziani: si indaga per capire i motivi dell'omicidio-suicidio.

Tragedia nella tarda mattinata di oggi in ospedale ad Angera, in provincia di Varese, dove un uomo ha prima sparato alla moglie, uccidendola, e poi si è tolto la vita.

Angera, orrore in ospedale: spara alla moglie e si suicida

Orrore ad Angera, comune in provincia di Varese: nella tarda mattinata di oggi un uomo è entrato in ospedale con una pistola nascosta, ha prima sparato alla moglie e poi si è suicidato.

Il dramma ha coinvolto una coppia di anziani e si è consumato in pochi secondi, lasciando senza parole i medici presenti in quel momento. Sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri della compagnia di Gallarate e del comando provinciale di Varese. Si indaga per capire i motivi dell’omicidio-suicidio.

Angera, spara alla moglie e si suicida: indagini in corso

Questa mattina, 16 giugno 2025, intorno alle ore 12.00, un uomo è entrato in ospedale con un pistola nascosta, ha ucciso la moglie e poi ha rivolto l’arma contro se stesso ammazzandosi. I carabinieri stanno indagando per capire i motivi che hanno spinto l’anziano a compiere l’omicidio-suicidio. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe trattarsi di una storia non di maltrattamenti ma di disperazione. Gli investigatori stanno comunque vagliando tutte le ipotesi.