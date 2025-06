Diciassette anni. Alagie Sabally aveva diciassette anni e un mondo davanti prima del suo omicidio. Veniva dal Gambia, portava con sé quella speranza silenziosa che muove migliaia di ragazzi come lui.

Omicidio alla Masseria Adinolfi: quando i sogni si spezzano in cucina

Quella maledetta sera alla masseria Adinolfi di Sant’Angelo in Formis stava solo cercando di sbarcare il lunario.

Forse in regola, forse no – chi lo sa?

La cucina bolliva di attività. Evento privato, gente elegante fuori, fornelli che scoppiettavano dentro. Alagie c’era finito attraverso il passaparola, quella rete fragile che tiene a galla chi non ha agganci. Stava solo dando una mano.

Una lite per chissà cosa. Voci che si alzano, nervi tesi. L’aggressore, un collega, ora è in manette. Due feriti nel caos, compresa una donna della proprietà che ha tentato l’impossibile. Come riporta Leggo, gli inquirenti stanno ricostruendo minuto per minuto quanto accaduto in quelle cucine diventate teatro di violenza.

Indagini aperte per l’omicidio nella masseria Adinolfi, i carabinieri cercano risposte

I carabinieri di Capua setacciano ogni angolo. La Procura di Santa Maria Capua Vetere non molla. La cucina è sigillata, trasformata in scena del crimine. Al centro dell’inchiesta per omicidio nella masseria Adinolfi ci sono dinamiche che sembrerebbero non tornare: rapporti di lavoro in cui bisogna fare chiarezza, sfruttamento, irregolarità che nessuno voleva vedere? Ancora non è possibile saperlo, ma i carabinieri indagano.

Un diciassettenne morto ammazzato sul posto di lavoro. Le domande bruciano più del fuoco dei fornelli. Cos’è successo davvero in quella cucina? Stress, rabbia repressa, conflitti che covavano sotto la cenere? Gli investigatori brancolano nel buio al momento delle campagne casertane, cercando una verità.