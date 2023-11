In questo periodo molte persone sono finite nella trappola della truffa degli affitti. In Italia è scattato l’allarme, perché si tratta di una truffa che continua a diffondersi sempre di più.

Truffa degli affitti, è allerta in Italia: ci sono cascate molte persone

Sono tante le persone che cercano una casa in affitto e decidono di usare il web per trovarla. Internet è sicuramente un’occasione per trovare delle abitazioni in modo semplice e veloce, ma in questo periodo stanno circolando tantissime truffe. Migliaia di persone ci sono già cascate, perdendo molti soldi, per questo è scattato l’allarme. In questa recente truffa vengono chiesti contratti di lavoro o buste paga per rubare i soldi delle vittime. Spesso le agenzie e i privati chiedono garanzie per poter affittare una casa, per questo moltissime persone non si sono rese conto che si trattava di una truffa. Sono tante le persone che si sono viste aprire finanziamenti a proprio nome, dopo aver ceduto i dati a terze persone. Si tratta di una pratica dannosa, che può bloccare qualsiasi possibilità di finanziamento. Ma purtroppo non si tratta dell’unica truffa.

Truffa degli annunci, casi in aumento: come riconoscerla?

Ci sono alcuni accorgimenti utili per riconoscere un annuncio truffa da quello che non lo è. I truffatori generalmente agiscono seguendo lo stesso modus operandi per avere i soldi in anticipo della caparra e scappare, oppure per ottenere i dati personali del malcapitato. Uno dei campanelli di allarme è quando una persona dichiara di non essere sul posto al momento. L’inserizionista che dice che abita all’estero, ma chiede i soldi in anticipo spesso di diverse mensilità, è sospetto. Un altro tipo di truffa è quando l’inserzionista chiede del denaro in anticipo o prima di far vedere la casa, oppure se come metodo di pagamento dà solo carte prepagate o chiede dati personali. Un’altra caratteristica degli annunci falsi sono gli inserzionisti con nomi e indirizzi email strani o profili social troppo recenti e quasi privi di fotografie. Spesso gli annunci finti non dispongono di foto o condividono foto ritoccate o scaricate da internet. A volte il prezzo dell’immobile risulta essere troppo basso rispetto al mercato immobiliare e spesso il proprietario non risponde al telefono ma solo Facebook o email. Sono tutti campanelli d’allarme che c’è qualcosa che non va e bisogna prestare molta attenzione.

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp di Notizie.it clicca qui