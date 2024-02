Torniamo a parlare di sms truffa, così diffusi che ormai non si fa che parlare di come ci si può difendere. Sono diversi i casi di vittime di tali metodi e l’ultimo è un uomo che ha Milano ha perso 241mila euro.

Truffa a Milano

Un uomo di Milano è stato truffato tramite la tecnica dei finti sms. Parliamo di una pratica che sta prendendo piede e già in tanti ci sono cascati.

La vittima di cui parliamo oggi è un anziano che appunto ha ricevuto un sms che sembrava provenire dalla propria banca. L’avviso parlava di un attacco informatico che coinvolgeva il suo conto corrente.

L’ottantenne spaventato ha cliccato sul link pensando che così avrebbe effettuato la procedura per mettere al sicuro i suoi soldi, invece è successo l’opposto.

Dopo aver seguito le indicazioni ha ricevuto una chiamata da un finto agente antifrode, che lo ha indotto a spostare i fondi verso altri conti più sicuri.

Ecco quindi che con diversi bonifici l’uomo ha spostato i soldi su altri conti correnti. Parliamo della cifra di 241mila euro ma le indagini hanno rivelato molto altro.

Le indagini sul caso della truffa a Milano

Questo è solo l’ultimo episodio che riguarda la truffa del finto sms. L’uomo di Milano è solo l’ultimo di tanti malcapitati che sperano di mettere al sicuro i propri soldi ma così facendo invece li spostano verso i conti di terze persone.

In questi casi quello che bisogna fare è avvisare la Polizia Postale e infatti anche per quanto riguarda il caso di Milano, le autorità hanno effettuati gli accertamenti arrivando al fermo di 18 persone, 11 delle quali già note alle forze dell’ordine per truffe simili.

Dopo le prime indagini, sono state effettuate delle perquisizioni fra Toscana e Campania e ora verso questi individui pende la pesante accusa di truffa aggravata.