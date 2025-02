Un inganno ben congegnato

Negli ultimi mesi, un gruppo di truffatori professionisti ha messo in atto un piano di frode che ha colpito diversi imprenditori e celebrità italiane. Tra le vittime, l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha raccontato la sua esperienza con questi criminali, che si sono spacciati per il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il suo staff. La modalità di approccio è stata astuta: i truffatori hanno contattato le loro vittime con richieste di riscatto per situazioni inventate, promettendo di risolvere problemi urgenti in Medio Oriente.

Le vittime illustri

Oltre a Moratti, altri nomi noti sono stati presi di mira, tra cui il manager Marco Tronchetti Provera e l’imprenditore Diego Della Valle. Le famiglie Aleotti, Beretta e Caltagirone sono state anch’esse nel mirino di questi truffatori. La gravità della situazione è emersa quando è stata ricevuta una denuncia in Procura a Milano da parte di un imprenditore che ha versato un milione di euro, mentre altre due denunce sono attese. Questo scenario allarmante mette in luce come anche le personalità più influenti possano cadere vittime di inganni così elaborati.

La risposta delle autorità

Le forze dell’ordine stanno seguendo con attenzione l’evoluzione di questa inchiesta, che ha già portato alla denuncia di alcuni dei coinvolti. Moratti ha dichiarato di aver sporto denuncia e di voler mantenere la calma mentre le indagini proseguono. La situazione solleva interrogativi su come i truffatori riescano a operare con tale impunità e su quali misure preventive possano essere adottate per proteggere le potenziali vittime. È fondamentale che le autorità intensifichino i controlli e sensibilizzino il pubblico riguardo a queste truffe, che non solo danneggiano le finanze delle persone, ma minano anche la fiducia nelle istituzioni.