Ieri, lunedì 29 dicembre, c’è stato il tanto atteso incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Durante la cena, però, il presidente degli Stati Uniti si è reso protagonista di un clamoroso fuorionda. Ecco cosa è successo.

Incontro Trump-Netanyahu a Mar-a-Lago

Appena 24 ore dopo il colloquio con Volodymyr Zelensky, Donald Trump ha incontrato a Mar-a-Lago anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

I due leader hanno discusso i dossier più caldi per quanto riguarda il Medio Oriente, ovvero la seconda fase del piano di pace a Gaza e l’Iran. Il Tycoon ha fatto sapere che la ricostruzione di Gaza comincerà presto, e che spera che la fase due possa partire molto presto. Durante la cena però, Trump si è reso protagonista di un clamoroso fuorionda. Ecco cosa è successo.

Incontro Trump-Netanyahu, il clamoroso fuorionda del Presidente Usa: “E il Nobel…”

Durante la cena con Benjamin Netanyahu, Donald Trump si è lamentato per la mancata assegnazione del premio Nobel, non accorgendosi però che il suo microfono era rimasto acceso, con le due delegazioni al tavolo e i media a distanza: “ho messo fine a 35 anni di guerra. Mi riconoscono il merito per questo? Non credo proprio. Hanno dato il Nobel per la pace… Ho fermato 8 guerre, quella da India a Pakistan…” ha detto Trump, prima di essere fermato dal primo ministro israeliano e avvertito della presenza dei media: “poi ti dirò il resto…”