Tuffo nel fiume Taro, poi il dramma: epilogo tragico per un ragazzo di 24 anni

Un ragazzo di 24 anni originario della Sierra Leone si è infatti tuffato nel fiume Taro ma non è più riemerso. I presenti, due suoi amici, non vedendolo appunto riemergere, hanno subito lanciato l’allarme chiamando i soccorsi. Sul posto sono giunti subiti i soccorritori del 118 e il soccorso alpino.

Tuffo nel fiume Taro: a nulla è servito l’intervento dei soccorsi

Quando i soccorritori sono giunti sul posto per il 24enne che si era tuffato nel fiume Taro e non era più emerso non c’era già più nulla da fare, se non constatarne il decesso per annegamento. Ora i carabinieri stanno indagando per capire cosa sia successo, come mai dopo il tuffo il giovane, originario della Sierra Leone, non è più riemerso ed è annegato. Con lui c’erano due amici, i quali hanno lanciato l’allarme e magari potranno aiutare a capire cosa sia successo.