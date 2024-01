Il tumore del pancreas colpisce un organo cruciale situato dietro lo stomaco. La posizione può rendere questa neoplasia più difficile da individuare, portando alla diagnosi in fase avanzata.

Tumore al pancreas: come si manifesta

Il pancreas svolge un ruolo essenziale nella digestione, producendo gli enzimi necessari all’organismo per assimilare grassi, carboidrati e proteine. Si tratta di un organo fondamentale, in quanto responsabile della produzione di due importanti ormoni, il glucagone e l’insulina, che garantiscono il controllo del metabolismo del glucosio. L’insulina aiuta le cellule a metabolizzarlo per produrre energia, mentre il glucagone aiuta ad aumentarne i livelli quando sono troppo bassi.

I sintomi più comuni

L’adenocarcinoma pancreatico è il tipo di tumore più comune. Inizia nelle cellule esocrine, che producono enzimi utili per la digestione. I tumori neuroendocrini del pancreas, invece, sono forme più rare, che hanno origine nelle cellule endocrine. Entrambe le tipologie sono malattie subdole, che non provocato particolari sintomi finché non raggiungono uno stadio avanzato e anche in questo caso i campanelli di allarme possono essere impercettibili. Il progredire della malattia tuttavia può determinare perdita di appetito, dolore addominale e alla schiena e coaguli di sangue spesso localizzati nelle gambe. Senza dubbio uno dei segnali più evidenti è la presenza di ittero, ossia l’ingiallimento della pelle e della sclera degli occhi.

Come prevenirlo

Per prendersi cura del proprio pancreas una dieta sana ed equilibrata è fondamentale. I cereali, ad esempio, sono un valido aiuto nella regolazione dei livelli di glicemia. Anche la frutta e la verdura giocano un ruolo cruciale, soprattutto cavoli e spinaci che, grazie alla vitamina K, aiutano a ridurre una possibile infiammazione. La cosa importante è evitare frutti o cibi troppo zuccherini, che potrebbero alterare la produzione di insulina.