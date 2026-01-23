E' emergenza maltempo nell'area di Tunisi, con la Protezione Civili che ha lanciato l'allarme.

Tunisia, è allarme frane causa forti piogge per l’iconica cittadina di Sidi Bou Said

Mounir Riabi, direttore generale della Protezione Civile ha lanciato l’allarme sulla fragilità persistente del rilievo e dunque sulla minaccia rappresentata dai movimenti del suolo per abitazioni e residenti. Il rischio frane è dunque elevato, visto le forti precipitazioni dei giorni passati sulla zona. Il direttore generale delle Protezione Civile, ai media locali, ha detto che gli interventi puntuali non bastano più ma che occorre passare a un approccio complessivo, fondato su studi geotecnici approfonditi e un monitoraggio permanente dell’area.

Tunisia, allarme maltempo a Sidi Bou Said: evacuazioni in corso

Per colpa delle forti precipitazioni dei giorni scorsi, diversi abitanti di Sidi Bou Said sono stati costretti, a scopo precauzionale (è infatti alto il rischio frane) a lasciare le proprie abitazioni. La zona più a rischio pare essere il versante della collina che va verso il mare e su cui poggia la villa dell’ex Barone d’Erlanger, classificato monumento storico dalla Tunisia.