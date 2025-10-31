Tunisia: la sentenza di cinque anni per l'avvocato Ahmed Souab

In Tunisia, la recente condanna di Ahmed Souab, un avvocato noto per le sue critiche al presidente Kais Saied, ha attirato l’attenzione internazionale. Souab è stato condannato a cinque anni di carcere, un evento che i gruppi per i diritti umani considerano un segnale preoccupante della crescente repressione delle voci dissenzienti nel paese.

Dettagli del processo e della condanna

Il tribunale tunisino ha emesso la sentenza il 31 ottobre, dopo un processo che si è svolto in un clima di forte tensione e durata solo sette minuti. Il difensore di Souab, Yosr Hamid, ha denunciato l’assenza di un giusto processo, evidenziando come la rapidità della decisione giudiziaria possa stabilire un pericoloso precedente legale. Souab aveva rifiutato di partecipare al processo via videolink, sostenendo che non fosse possibile difendersi adeguatamente in tali condizioni.

Le accuse contro Ahmed Souab

Le accuse che gravano su Souab includono la costituzione di un’organizzazione terroristica e la diffusione di informazioni false. Queste accuse sono state portate avanti in virtù di leggi antiterrorismo che hanno suscitato preoccupazioni tra gli attivisti per i diritti umani, i quali ritengono che vengano utilizzate per silenziare critiche legittime al governo.

Il contesto politico in Tunisia

Dal colpo di stato del presidente Saied nel luglio, la situazione dei diritti umani in Tunisia è notevolmente deteriorata. Sono migliaia i funzionari dell’opposizione, i giornalisti e gli avvocati perseguitati in base all’accusa di cospirazione o per presunti reati legati a notizie false. L’uso della Legge Decreti 54 è stato ampiamente criticato per la sua interpretazione ampia e vaga da parte delle autorità giudiziarie.

Proteste e reazioni

Durante la sentenza, decine di manifestanti si sono radunati davanti al tribunale, esprimendo il loro sostegno a Souab e denunciando la repressione in corso. Portavano cartelli con le sue immagini e scandivano frasi contro il regime di Saied, sottolineando il clima di repressione e tirannia che caratterizza attualmente il paese.

Implicazioni per la libertà di stampa e i diritti umani

La condanna di Ahmed Souab è solo un episodio di una serie di attacchi alla libertà di espressione in Tunisia. La National Union of Tunisian Journalists ha definito la sentenza come un’escalation pericolosa nei tentativi di silenziare il giornalismo indipendente. Inoltre, le autorità hanno recentemente sospeso il gruppo di giornalisti Nawaat, noto per le sue inchieste su corruzione e violazioni dei diritti umani, citando motivazioni legate a controlli finanziari per fondi esteri.

Il futuro della democrazia tunisina appare incerto, con una crescente pressione su chi osa criticare il governo. Ahmed Souab, con la sua condanna, diventa simbolo della battaglia per i diritti civili e la giustizia in un paese che ha visto speranze di libertà dopo la rivoluzione ora minacciate.