Turetta scrive ai genitori per l'assassinio di Cecchettin: "Rinnegatemi"

Filippo Turetta, detenuto a Halle e in attesa di estradizione per l'omicidio Cecchettin, ha scritto una lettera commovente ai suoi genitori chiedendo loro di rinnegarlo. Esprime la sua accettazione se decidono di dimenticarlo, non essendo sicuro di volersi far vedere da loro, e suggerisce che potrebbe essere meglio per loro avere un figlio defunto piuttosto che lui come è ora.