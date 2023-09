Una turista derubata mentre era in vacanza a Venezia ha rifiutato il risarcimento di 500 euro da parte del ladro. L’imputato, tramite il proprio legale, aveva rivolto la proposta alla donna francese in cambio della remissione della querela.

Turista derubata: cosa è accaduto

Il borseggio è avvenuto a Piazzale Roma, luogo affollato di turisti e viaggiatori in attesa dell’autobus per Mestre. Qui la turista francese è stata avvicinata dal ladro, 35enne di origini rumene e dai suoi complici, tutti suoi connazionali. Questi hanno poi atteso il momento giusto per rubarle il portafogli. Due ragazzi bengalesi in attesa del bus hanno notato l’accaduto e sono intervenuti per difendere la donna.

I carabinieri, giunti pochi minuti dopo sul posto, hanno arrestato il 35enne residente a Torino. Questo ha però negato il coinvolgimento nel borseggio anche di fronte all’evidenza.

Il rifiuto del rimborso

In Tribunale, di fronte al giudice penale, Francesca Zancan, il legale del 35enne ha tentato di persuadere la turista a ritirare la querela in cambio di un’offerta di 500 euro come risarcimento. La donna ha rifiutato.

La giudice ha quindi sottoposto l’imputato all’obbligo di dimora nel capoluogo piemontese in attesa del processo.