Turista lascia una recensione negativa a un ristorante: il titolare lo denuncia per diffamazione

Recensione negativa a un ristorante e denuncia per diffamazione da parte del titolate che si arma di traduttore e poi chiama l'avvocato

Arriva dall’Emilia Romagna la vicenda di un turista che lascia una recensione negativa a un ristorante per la quale il titolare lo denuncia per diffamazione. A Rimini il ristoratore non ha gradito il giudizio di un cittadino tedesco che si era lamentato in particolare dell’attesa e che poi gli aveva contestato la mancata emissione dello scontrino.

Perciò come spiegano i media-fonte il titolare ha deciso “di farsi giustizia così contro un leone da tastiera che aveva stroncato il suo locale sul web”.

Recensione negativa, denunciato per diffamazione

Ma chi sarebbe costui? Un turista tedesco che insieme al figlio aveva cenato nel ristorante, un locale che in città gode di un indiscusso prestigio oltretutto. Lo storico della vicenda spiega che i due si erano già lamentati a cena per la presunta lentezza del servizio.

Ad un certo punto pare anche che i due avessero voluto “parlare con il titolare chiedendogli di licenziare in tronco un cameriere”.

Il traduttore simultaneo e le accuse

Poi è arrivato il fine cena: i due se ne vanno e poco dopo online appare una recensione in tedesco che pareva il piano “Falcetto” di invasione della Francia. Con il traduttore simultaneo il ristoratore ha saputo che: il turista non aveva gradito il servizio.

Poi che il turista lo aveva accusato di non aver emesso lo scontrino. Da lì a contattare l’avvocato Paolo Ghiselli per dargli mandato su una denuncia penale è stato un attimo.