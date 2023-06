L’ultima foto di Elodie pubblicata su Instagram ha scatenato i fan che nei commenti hanno dato sfoggio della loro fantasia e dei complimenti: “EloDea, sei la perfezione”.

Elodie, fan impazziti per la sua ultima foto

La bellezza e la bravura di Elodie ormai sono note a tutti, e con l’ultima foto pubblicata su Instagram l’ex concorrente di Amici ha raggiunto l’apice dei consensi da parte di fan e non, che hanno scatenato tutta la loro fantasia e creatività, pur di descrivere in modo appropriato le qualità della cantante romana.

Luce in terrazza, capelli castani con riflessi biondi, coperta da un solo asciugamano bianco, sorriso e occhi ammalianti: così si mostra Elodie nell’ultimo post dove i fan hanno mostrato un impegno non indifferente nella ricerca di aggettivi per descrivere la sua bellezza.

I commenti dei fan: “EloDea”

“È Elodie che è la perfezione o la perfezione che è Elodie?“, le chiedono alcuni fan su Instagram.

Alcuni scherzando le hanno scritto: “Fai di me ciò che vuoi“. Altri hanno anche usato le sue stesse canzoni, come “OK RESPIRA è la mia reaction a questo post“, ma tra i commenti più creativi non possimo non citare il semplice ma efficace gioco di parole “EloDEA“.

A commentare le foto della cantante non ci hanno pensato solo i fan, ma anche alcuni amici vip, come Simone Nolasco, il ballerino professionista di Amici: “Se ciao!“, passando per Gaia che commenta con “Mami“, fino a Giulia Salemi con una semplice esclamazione: “Mazza!“.