Milioni di utenti sono rimasti nelle scorse ore “a secco” di cinguettiii: fra ieri e oggi, infatti, il social network Twitter ha smesso di funzionare all’improvviso, crashando in tutto il mondo.

Ecco nel dettaglio cos’è accaduto.

Down di Twitter del 29 dicembre 2022: cos’è successo

Di norma quando un social newtork va in “down” (questo il termine tecnico che si utilizza in queste occasioni) gli utenti che provano a collegarsi ad una pagina ricevono un messaggio di errore e il social non riesce a caricarsi nella maniera corretta, con l’app che non riesce ad aprirsi e si spegne in automatico.

Questo però non è stato esattamente il caso di quello che è successo al social network in mano al magnate Elon Musk. In tantissimi, infatti, hanno segnalato nelle scorse ore dei problemi con il login; altri invece si sono ritrovati soltanto contenuti molto vecchi e, di conseguenza, una home non aggiornata. Qui sotto potete recuperare una rappresentazione di grafica di quello che in molti utenti hanno vissuto.

🚨#BREAKING: Twitter is experiencing international outages affecting users around the globe with the Twitters Website users are reportedly being logged out of their account and can’t log back in with some reports that the mobile app are also experiencing issues pic.twitter.com/jNuMvju2a7 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 29, 2022



Stando ai recenti dati resi noti da Downdetected, pare che ad avere i problemi maggiori siano stati gli utenti che utilizzano Twitter da desktop. Il disguido tecnico, ad ogni modo, si dovrebbe già essere risolto.