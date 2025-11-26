Belen Rodriguez è finita sotto accusa dopo l’intervista a Vanity Fair. Ecco che cosa è successo.

Belen Rodriguez in difficoltà all’evento di Vanity Fair

Sul palco del Vanity Fair Stories, tra gli altri, è salita anche Belen Rodriguez. La showgirl 41enne ha affrontato diversi argomenti, tra cui anche quello relativo alle polemiche scaturite dopo la sua intervista a “Belve” dove aveva parlato delle botte date ai suoi ex, soprattutto a Stefano De Martino: “voglio mettere fine a questa cosa.

Io sono sudamericana e ho un’ironia diversa. La nostra ironia è fare una battuta e non ridere, sono gli altri che ridono. Non è che dico ‘li ho menati tutti’ e scoppio a ridere. Poi vabbè, qualcosa sarà successo. Alzi la mano chi dopo le corna subite non ha mai dato uno schiaffettino.” Sul palco però, Belen, è apparsa in difficoltà, senza la solita sicurezza, tanto che è anche inciampata sui tacchi. Probabilmente sarà stata una giornata storta ma, sui social, in molti l’hanno accusata di fingere malesseri per attirare l’attenzione.

Belen Rodriguez sotto accusa dopo l’intervista a Vanity Fair: “Ubriaca, finge malesseri per attirare l’attenzione”

Come detto Belen Rodriguez, sul palco del Vanity Fair Stories, è apparsa in difficoltà. Il video è diventato virale e, come spesso accade, molto utenti hanno cominciato ad accusare la showgirl argentina. Ecco alcuni commenti: “Ma di cosa si è fatta?”, “Ragazzi ma questa è ubriaca”, “Questa farebbe di tutto per parlare di sé, anche fingere di stare male sul palco”, “A me sembra ubriaca, no che sta male davvero.” Tra i commenti anche chi si chiede come mai nessuna l’aiuta, “ma come hanno potuto fare l’intervista in queste condizioni invece di aiutarla?”, “Ma è possibile che nessuna della famiglia la aiuta? Si vede chiaramente che non è lucida. Stessa cosa successe a Belve.” In difesa di Belen, Grazia Sambruna, che ha evidenziato quanta ipocrisia ci sia oggi nel web, dove da un lato si celebra la giornata contro la violenza sulle donne, dall’altra tutti a offendere e criticare una donna in difficoltà: “perché siamo tutti sempre rispettosissimi e comprensivi nei confronti di chiunque, specie se donne, soprattutto se in difficoltà/sofferenza evidente/dichiarata e invece con lei no, mai?”