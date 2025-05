Un dramma sconvolgente ha scosso la comunità di Lamezia Terme, in Calabria, dove nel quartiere ‘Marinella’ si è consumata una tragedia familiare. Un acceso litigio tra padre e figlio è sfociato in un tragico epilogo: l’uomo ha sparato e ucciso il figlio di 30 anni. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire i dettagli di quanto accaduto, mentre il quartiere resta sotto shock per l’incredibile violenza che ha spezzato una giovane vita.

Uccide il figlio, poi si costituisce. Il dramma dietro l’omicidio

Un giovane di 30 anni è stato ucciso dal padre, probabilmente al termine di un violento litigio, con un colpo di arma da fuoco. Dopo l’omicidio, l’uomo si è presentato alle autorità e avrebbe consegnato anche l’arma utilizzata. L’aggressione è avvenuta lungo una strada nei pressi di una villetta, nel quartiere Marinella, nella zona sud della città.

Questa mattina, come riportato dal Corriere della Calabria, sono giunte diverse segnalazioni per un’auto in panne. Tuttavia, all’arrivo dei soccorsi, è stata fatta la scoperta drammatica: delle macchie di sangue che non lasciavano alcun dubbio. Secondo le prime ricostruzioni, il 30enne stava percorrendo la strada a bordo della sua Alfa Romeo Giulietta bianca quando è stato raggiunto dal padre. Dopo una discussione, ha sparato un colpo di pistola contro il figlio, uccidendolo.

Secondo quanto riferito dal Quotidiano del Sud, la vittima aveva precedenti per maltrattamenti nei confronti dei genitori e non rispettava frequentemente gli obblighi degli arresti domiciliari.

Lamezia Terme, uccide il figlio 30enne, poi si costituisce. Chi è l’assassino

La vittima, Bruno Di Cello, è stato ucciso dal padre Francesco Di Cello, ex guardia giurata in pensione. Il giovane era molto conosciuto in città per la sua passione per il mondo dello spettacolo e della moda, tanto da definirsi “fashion influencer” sui social.

Gli investigatori, dopo aver ascoltato alcuni testimoni della zona Marinella, stanno ora interrogando il padre della vittima. Le ragioni che hanno spinto l’uomo a compiere il gesto drammatico sono ancora sconosciute.