Uccide la moglie e si toglie la vita, il biglietto di addio: “Chiedo scusa”

Terribile tragedia a Firenze.

Una terribile tragedia si è consumata a Firenze. Un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie, probabilmente strangolandola.

Dopo questo terribile gesto ha deciso di togliersi la vita, impiccandosi. Prima ha scritto un biglietto. “Chiedo scusa per il gesto” ha scritto l’uomo. L’omicidio-suicidio è avvenuto in via dei Falcucci, nel quartiere fiorentino di Coverciano. A dare l’allarme alla polizia è stato il figlio dell’anzianacoppia. Sul posto la squadra mobile della polizia.

Sui due corpi verrà effettuata l’autopsia. Secondo gli inquirenti, l’esame confermerà l’ipotesi dell’omiidio-suicidio.

L’anziana donna era gravemente malata. Sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118, chiamati dal figlio, che non hanno potuto fare altro che constatare i decessi. In seguito è arrivata anche la polizia scientifica. Durante la mattinata il figlio della coppia aveva sentito i genitori al telefono. Quando è andato a fargli visita ha scoperto i cadaveri.