Il figlio del defunto rais libico Muammar Gheddaf, Saif al-Islam Gheddafi, sarebbe stato ucciso da un commando di quattro uomini nella sua abitazione a Zintan. A confermarne la notizia è stato il suo avvocato francese, Marcel Ceccaldi, precisando all’agenzia AFP che l’identità dei sicari resterebbe sconosciuta, come riportato da RaiNews.it.

Saif al-Islam Gheddafi ucciso nella sua abitazione: le dichiarazioni dell’avvocato

Il legale avrebbe inoltre denunciato che l’incolumità di Saif sarebbe stata in pericolo da tempo, segnalando che già dieci giorni fa erano emersi gravi timori per la sua sicurezza. Ne conferma il decesso anche il consigliere politico di Saif, Abdullah Othman, con un breve messaggio sui social, parlando di un atto di tradimento. Rivolgendosi al sito libico Fawasel, Othman avrebbe detto di aver chiesto l’apertura di un’inchiesta sulla morte di Saif al-Islam Ghaddafi, affermando che il secondogenito del defunto leader libico sarebbe stato ucciso nella sua residenza nel nord-ovest della Libia a Zintan da un gruppo armato.

Saif al-Islam Gheddafi ucciso nella sua abitazione: le indagini

“Abbiamo chiesto al Procuratore generale di aprire un’indagine sull’omicidio e di inviare una squadra nella città di Zintan per avviare le indagini“, ha riferito Othman, specificando che la cerimonia funebre avverrà solo una volta completate le operazioni utili all’inchiesta. Mohammed Abdulmuttalib al-Huni, ex consigliere del defunto, ha definito l’accaduto come l’opera di una “mano del tradimento” che ha colpito un uomo che “sognava la rinascita della Libia”.