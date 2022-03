A Chernihiv, in Ucraina, sono state uccise almeno dieci persone mentre erano in fila per comprare il pane. Diffuso il video dei corpi a terra.

A Chernihiv, in Ucraina, sono state uccise almeno dieci persone mentre erano in fila per comprare il pane. Diffuso il video dei corpi a terra.

Ucraina, almeno 10 civili uccisi a Chernihiv mentre erano in fila per il pane

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia continua e le notizie sono sempre più terribili.

Suspilne News, nella giornata di oggi, mercoledì 16 marzo, ha riportato la notizia dell’uccisione di almeno dieci civili a Chernihiv, a nord di Kiev, ad opera delle truppe russe. Le persone che sono state uccise erano in fila per cercare di acquistare il pane. L’attacco sarebbe avvenuto questa mattina, intorno alle ore 10. Ancora una volta ad essere presi di mira sono stati i civili.

Ucraina, Chernihiv è una delle città più colpite dal conflitto

L’uccisione di almeno dieci civili a Chernihiv purtroppo è solo una delle tante notizie terribili che continuano ad arrivare da quando è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina. Suspilne News ha anche pubblicato sui suoi social network un video che riprende i corpi a terra dopo la terribile mattanza. Chernihiv, con i suoi 300mila abitanti, è una delle città più colpite da questo conflitto, tra quelle con il maggior numero di vittime.

In questa città, solo tre giorni fa, è stato bombardato un palazzo residenziale di 9 piani.