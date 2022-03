Ucraina, chi è Andriy Yermak: l’uomo dietro il presidente Zelensky

Andriy Yermak è l'uomo che agisce dietro le quinte del presidente dell'Ucraina Zelensky. Qual è il suo ruolo e perché è così importante?

Tutti conoscono le persone che ci mettono la faccia, come Zelensky,presidente dell’Ucraina, pochi sanno davvero chi è che lavora dietro le quinte. Andriy Yermak è il capo dell’ufficio del presidente ed è il suo braccio destro. Grazie a Yermak, Zelensky, ha già vinto una battaglia importante contro la Russia, quella mediatica.

Il presidente dell’Ucraina, Zelensky, ha conquistato il mondo grazie al suo modo di comunicare

I discorsi del presidente dell’Ucraina sono stati emozionanti, incoraggianti, pieni di speranza e riferimenti storici. Un uomo sconosciuto all’opinione pubblica è diventato il simbolo della resistenza di un Paese e rappresenta la lotta dell’Occidente contro l’avanza russa. Volodymr Zelensky è intervenuto in più occasioni, da remoto, davanti ad alcuni dei politici più influenti al mondo.

Zelensky, con la sua dialettica, ha convinto leader come Biden, Johnson, Draghi e Scholz a stare dalla sua parte.

Andriu Yermak e Yuriy Kostyuk, gli uomini dietro Zelensky

Dietro alle parole di Zelensky c’è però qualcuno. Il presidente dell’Ucraina, prima di governare la Nazione svolgeva la professione di attore. Le conoscenze nell’ambito della comunicazione, dunque, non gli sono mai mancate. Zelensky, nel 2003, ha fondato uno studio di produzione: Kryvy Rih.

Nello studio di Zelensky figurano persone come Yuriy Kostyuk e il già citato Andriy Yermak. Tra i due il ruolo più importante lo svolge proprio Yermak. Produttore televisivo di 50 anni, decide tutte le strategie comunicative del presidente, soprattutto adesso, in tempi di guerra. Garize a Yermak, Zelensky sta acquistando consensi in tutto il mondo. Yermak sa quando e come agire e tutto questo va a favore di Zelensky. Decide il modo di vestire, le pose, l’atteggiamento, il tono di voce da utilizzate e i tempi.

Il ruolo di Kostyuk è invece diverso. Essendo un ex sceneggiatore, il suo compito è quello di scrivere i discorsi del presidente, anch’essi accattivanti e convincenti.